Дважды предатель: СБУ захватила оккупанта, перешедшего на сторону РФ в 2014 году — видео

14 марта, 14:09
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По словам пленного, он решил сдаться, когда узнал, что РФ бьет по жилым кварталам (Фото:СБУ)

По словам пленного, он решил сдаться, когда узнал, что РФ бьет по жилым кварталам (Фото:СБУ)

В руки к украинским правоохранителям попал российский офицер из оккупированного РФ Крыма, который в 2014 году перешел на сторону захватчиков.

Видео с его допросом опубликовала в понедельник, 14 марта, пресс-служба СБУ.

«Он кадровый офицер ВС РФ, уроженец Днепропетровской области. Военную специальность получил в Полтавском военном институте связи», — говорится в сообщении.

По словам самого теперь уже дважды предателя, он решил сдаться украинским военным, когда узнал, что российская артиллерия обстреливает жилые кварталы украинских городов, в результате чего гибнут мирные жители.

«Мне больно, что и здесь я предатель, и там. Я всюду предатель», — отметил пленный.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/471236884782366/
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Государственная измена Российские военные Военные преступления Война России против Украины

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