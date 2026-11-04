СБУ подтвердила проведение НАБУ обысков у своих сотрудников и заявила о содействии

Обыски у сотрудников СБУ проводили НАБУ и САП (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины в среду, 4 ноября, подтвердила проведение обысков у своих сотрудников, осуществляемых Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой. Об этом говорится в заявлении СБУ.

«Сегодня утром НАБУ и САП проводят обыски у сотрудников Службы безопасности Украины. Эти следственные действия проходят в рамках ряда уголовных производств и на основании соответствующих судебных постановлений», — говорится в сообщении.

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СБУ заявила, что выступает за объективное и беспристрастное расследование и содействует проведению процессуальных действий.

Утром 4 ноября в НАБУ заявили о препятствовании проведению обыска со стороны СБУ. По данным бюро, должностное лицо Службы безопасности угрожало детективам оружием. Украинская правда писала, что речь идет о руководителе департамента защиты национальной государственности СБУ генерале Сергее Дуке.

По данным Суспільного, НАБУ и САП провели обыски у Дуки и начальника Главного управления внутренней безопасности Антона Кравчука.

Впоследствии бюро заявило о разоблачении коррупционной схемы в рамках операции Карфаген. По данным НАБУ, высокопоставленные должностные лица Службы безопасности, Нацполиции и Офиса генпрокурора систематически получали взятки за беспрепятственную деятельность мошеннических кол-центров.