СБУ подтвердила информацию о гибели участника АТО при задержании в Харькове

Служба безопасности Украины подтвердила информацию о гибели одного из подозреваемых во время проведения спецоперации по разоблачению организованной группировки, которая терроризировала бизнесменов в Харькове.

Как заявили в спецслужбе, при задержании двух организаторов группировки один из злоумышленников пригрозил применить боевую гранату.

"Против нападавшего было с соблюдением требований законодательства применено табельное огнестрельное оружие. От полученного огнестрельного ранения он скончался в больнице", - говорится в сообщении.

В СБУ также подтвердили, что погибший оказался бывшим участником АТО.

По данным следствия, преступная группировка, прикрываясь Харьковской городской ассоциацией ветеранов АТО, занималась вымогательством денег у застройщиков. Установлено, что преступники осуществляли физическое давление, уничтожали и повреждали имущество, блокировали монтажные работы при строительстве объектов коммерческой недвижимости. За прекращение своих действий они от имени общественной ветеранской организации требовали деньги якобы на благотворительность.

Оперативники задокументировали, что с одного из застройщиков злоумышленники требовали 30 тысяч долларов. Стрельба произошла во время передачи последней части в размере 20 тысяч долларов.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Военная прокуратура проводит проверку правомерности применения сотрудником СБУ огнестрельного оружия.

Напомним, что 13 сентября в Харькове районе станции метро Завод имени Малышева произошла стрельба, в результате погиб один человек.

По данным СМИ, погибшим оказался бывший военнослужащий Национальной гвардии Украины, ветеран АТО. Он был уволен из воинской части Нацгвардии 26 января 2018 года. После возглавлял организацию ветеранов АТО в одном из районов Харькова.