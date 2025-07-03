СБУ подтвердила атаку дронами на склад боеприпасов РФ возле оккупированного Харцызска в Донецкой области
Взрыв в Харцызске Донецкой области после атаки дронами СБУ 2 июля (Фото: Supernova+ / Telegram)
Служба безопасности Украины подтвердила удар дронами 2 июля по российским складам боеприпасов возле временно оккупированного Харцызска в Донецкой области.
В сообщении СБУ в четверг, 3 июля, говорится, что БпЛА поразили склады в селе Большое Орехово неподалеку Харцызска. С 22:00 2 июля там раздавались взрывы, продолжается вторичная детонация снарядов и пожар.
Российские оккупанты используют Харцызск, расположенный недалеко от Донецка, как тыловую базу с соответствующими командными пунктами, логистическими центрами и складами с боеприпасами. Все они являются законными военными целями, подчеркнули в СБУ.
В ночь на 3 июля в Сети сообщалось о мощных взрывах и пожаре в Харцызске. На опубликованных кадрах было зафиксировано вторичную детонацию боеприпасов.
Директор Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко также подтверждал удар по складам с БК.