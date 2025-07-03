СБУ подтвердила атаку дронами на склад боеприпасов РФ возле оккупированного Харцызска в Донецкой области

3 июля, 11:00
Взрыв в Харцызске Донецкой области после атаки дронами СБУ 2 июля (Фото: Supernova+ / Telegram)

Служба безопасности Украины подтвердила удар дронами 2 июля по российским складам боеприпасов возле временно оккупированного Харцызска в Донецкой области.

В сообщении СБУ в четверг, 3 июля, говорится, что БпЛА поразили склады в селе Большое Орехово неподалеку Харцызска. С 22:00 2 июля там раздавались взрывы, продолжается вторичная детонация снарядов и пожар.

Российские оккупанты используют Харцызск, расположенный недалеко от Донецка, как тыловую базу с соответствующими командными пунктами, логистическими центрами и складами с боеприпасами. Все они являются законными военными целями, подчеркнули в СБУ.

В ночь на 3 июля в Сети сообщалось о мощных взрывах и пожаре в Харцызске. На опубликованных кадрах было зафиксировано вторичную детонацию боеприпасов.

Директор Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко также подтверждал удар по складам с БК.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Донецкая область склад с боеприпасами Харцизск Война России против Украины

