Зарабатывал в Украине, а спонсировал российскую армию: СБУ сообщила о подозрении подсанкционному бизнесмену

30 июля, 14:12
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Подсанкционному бизнесмену Юрию Васину заочно сообщили о подозрении (Фото: Прокуратура Украины)

Подсанкционному бизнесмену Юрию Васину заочно сообщили о подозрении (Фото: Прокуратура Украины)

Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора заочно сообщили о подозрении российскому бизнесмену Юрию Васину, находящемуся под санкциями. Он владеет активами в Украине на сумму 1,5 млрд грн и финансирует армию государства-агрессора РФ.

Об этом сообщила СБУ в четверг, 30 июля.

Согласно материалам дела, после начала полномасштабного вторжения РФ Васин, чтобы скрыть свой бизнес в Украине, временно «переписал» его на доверенных лиц и продолжил контролировать финансово-хозяйственную деятельность предприятий.

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Речь идет, в частности, о 40 объектах недвижимости, включая сеть из 17 отелей и курортных комплексов в различных регионах Украины стоимостью более 1,5 млрд грн.

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Также следствие установило, что подконтрольные Васину коммерческие структуры на территории России активно сотрудничают с предприятиями военно-промышленного комплекса и государственными военизированными структурами РФ.

В суд подано ходатайство о наложении ареста на имущество Юрия Васина в Украине с целью его последующей национализации.

В ходе обысков по месту жительства и в офисных помещениях подконтрольных топ-менеджеров Васина в Киеве, Виннице и Львове были обнаружены бухгалтерская отчетность, черновые записи, смартфоны и компьютеры с доказательствами незаконной деятельности.

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На основании задокументированных фактов следователи Службы безопасности заочно сообщили Васину о подозрении по ч. 3 ст. 110−2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных повторно из корыстных побуждений).

Как напомнил Офис генерального прокурора, в мае 2023 года решением Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенным в действие указом президента, на Юрия Васина были наложены персональные санкции.

Поскольку фигурант находится за пределами Украины, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Санкции против России Подозрение Офис генерального прокурора

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