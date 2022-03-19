«Мы е**шим высотки и по**й, что там мирные жители»: СБУ перехватили разговоры оккупантов, в которых они признаются в совершении преступлений

19 марта, 15:17
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Поврежденный в результате российских обстрелов жилой дом в Киеве, 18 марта 2022 года (Фото:REUTERS / Mykola Tymchenko)

Поврежденный в результате российских обстрелов жилой дом в Киеве, 18 марта 2022 года (Фото:REUTERS / Mykola Tymchenko)

В телефонных разговорах с близкими российские оккупанты признаются в совершенных ими военных преступлениях в Украине. В частности, рассказывают и о том, как расстреливают жилые дома даже с гражданскими людьми.

«Мы е**шим высотки и по**й, что там мирные жители», — признаются оккупанты в одном из телефонных разговоров, который перехватили сотрудники СБУ.

Российская пропаганда внушила в головы захватчиков ложь, что якобы в каждой многоэтажке целые этажи забиты пулеметчиками и гранатометчиками, объяснили в СБУ. Причем на верхних этажах сидят снайперы, а на крышах противотанковое оружие, мощные ракетные установки и джавелины.

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Захватчики оправдывают расстрел мирных жителей довольно оригинально: «Путин дал им время съ*ться, а они не съ*ались».

То есть, по версии оккупантов, украинцы виноваты в том, что живут в своих квартирах.

Как отметили в СБУ, захватчики, которым удастся выжить в войне против Украины, будут рассказывать сказки о «вооруженных до зубов украинских многоэтажках» на суде в Гааге.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Оккупант Военное преступление Война России против Украины

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