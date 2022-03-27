Российские оккупанты жалуются, что находится в Украине для них невыносимо. В СБУ перехватили разговоры оккупантов 27 марта, 16:39 Цей матеріал також доступний українською Украинские защитники на захваченной российской технике (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

Российские оккупанты жалуются, что находится в Украине для них невыносимо, взамен Кремль готовит порцию новых обещаний для своих солдат.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



В одном из телефонных разговоров солдат российской армии рассказал своей жене, что не хочет воевать, а остальные его «коллеги» также теряют надежду.

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Согласно разговору, сначала оккупантам обещали трехдневный «победный марш». После этого российских солдат кормили обещаниями о ротации, однако это только обещания.

«Одним говорили, что заберут домой 19 марта, другим — 25. Но реальной возможности провести ротацию так и не нашли, а для тех, кто под давлением украинских защитников постепенно теряет надежду, придумали новую дату — «конец месяца», — говорится в сообщении.

Также еще один солдат пожаловался, что нахождение в Украине для него стало невыносимым.

«Паника какая-то. Не могу больше… Я здесь нах*й никому не нужен… Каждый раз я просыпаюсь с такой радостью, что я проснулся. В Сирии такового не было. Ты понимаешь? В Сирии… моментов таковых даже не было» — сказал оккупант своей жене.

В спецслужбе подчеркнули, что чем дольше оккупанты будут оставаться на украинской земле, тем труднее им будет проснуться живыми.