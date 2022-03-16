«Пацаны уехали, а приезжают мертвяки». СБУ перехватила новый разговор российских оккупантов — видео

16 марта, 10:51
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Российские оккупанты напали на Украину (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты напали на Украину (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Служба безопасности Украины перехватила новый разговор российских оккупантов, в нем они рассказывают, что их обстреливают украинские военные.

«Х*ево, пи*да все. Завтра отправляют нас на передок. А проехать туда вообще невозможно, обстреливают колонны. Знаешь, сколько мертвяков приезжает 200-х? Тут пацаны уехали, а приезжают мертвяки. Просто 30 человек вот привезли, бл*дь, вчера. Только никому не говори», — говорит оккупант.

https://www.facebook.com/watch/?v=340157888171352

Российские войска продолжают нести потери в результате столкновений с украинскими защитниками.

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Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, с 24 февраля по 16 марта их ориентировочное количество составило:

  • личного состава — около 13800 человек,
  • танков — 430 единиц,
  • боевых бронированных машин — 1375 единиц,
  • артиллерийских систем — 190 единиц,
  • РСЗО — 70 единиц,
  • средств ПВО — 43 единицы,
  • самолетов — 84 единицы,
  • вертолетов — 108 единиц,
  • автомобильной техники — 819 единиц,
  • кораблей/катеров — 3 единицы,
  • цистерн с ГСМ — 60 единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 11 единиц,
  • специальной техники — 10 единиц.
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Оккупант Война России против Украины

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