«Пацаны уехали, а приезжают мертвяки». СБУ перехватила новый разговор российских оккупантов — видео
Российские оккупанты напали на Украину (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Служба безопасности Украины перехватила новый разговор российских оккупантов, в нем они рассказывают, что их обстреливают украинские военные.
«Х*ево, пи*да все. Завтра отправляют нас на передок. А проехать туда вообще невозможно, обстреливают колонны. Знаешь, сколько мертвяков приезжает 200-х? Тут пацаны уехали, а приезжают мертвяки. Просто 30 человек вот привезли, бл*дь, вчера. Только никому не говори», — говорит оккупант.
Российские войска продолжают нести потери в результате столкновений с украинскими защитниками.
Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, с 24 февраля по 16 марта их ориентировочное количество составило:
- личного состава — около 13800 человек,
- танков — 430 единиц,
- боевых бронированных машин — 1375 единиц,
- артиллерийских систем — 190 единиц,
- РСЗО — 70 единиц,
- средств ПВО — 43 единицы,
- самолетов — 84 единицы,
- вертолетов — 108 единиц,
- автомобильной техники — 819 единиц,
- кораблей/катеров — 3 единицы,
- цистерн с ГСМ — 60 единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 11 единиц,
- специальной техники — 10 единиц.
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