«Пацаны уехали, а приезжают мертвяки». СБУ перехватила новый разговор российских оккупантов — видео 16 марта, 10:51 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты напали на Украину (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Служба безопасности Украины перехватила новый разговор российских оккупантов, в нем они рассказывают, что их обстреливают украинские военные.

«Х*ево, пи*да все. Завтра отправляют нас на передок. А проехать туда вообще невозможно, обстреливают колонны. Знаешь, сколько мертвяков приезжает 200-х? Тут пацаны уехали, а приезжают мертвяки. Просто 30 человек вот привезли, бл*дь, вчера. Только никому не говори», — говорит оккупант.

Российские войска продолжают нести потери в результате столкновений с украинскими защитниками.

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Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, с 24 февраля по 16 марта их ориентировочное количество составило:

личного состава — около 13800 человек,

танков — 430 единиц,

боевых бронированных машин — 1375 единиц,

артиллерийских систем — 190 единиц,

РСЗО — 70 единиц,

средств ПВО — 43 единицы,

самолетов — 84 единицы,

вертолетов — 108 единиц,

автомобильной техники — 819 единиц,

кораблей/катеров — 3 единицы,

цистерн с ГСМ — 60 единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 11 единиц,

специальной техники — 10 единиц.

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