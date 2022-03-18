Обмотался георгиевскими лентами на удачу и просит гадалку провести обряд — СБУ перехватила разговор оккупанта с мамой 18 марта, 13:05 Цей матеріал також доступний українською Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

СБУ перехватила новый разговор российских оккупантов, в нем один из захватчиков под Харьковом звонит своей матери в РФ и просит ее о помощи от знакомой гадалки. Умоляет провести специальный обряд, чтобы его не затронули украинские снаряды.

В ответ мать напоминает, чтобы «для защиты» захватчик не забывал класть георгиевскую ленту в карман. А он уверяет, что обмотался лентами, но без обряда – некуда.

«Мы обращаемся к русским захватчикам и их родственникам: не надо делать обрядов на выживание. Лучше убирайтесь вон из Украины — так сохраните свою жизнь. Потому что как останетесь на нашей земле, вас будет ждать только один обряд — погребальный», — прокомментировали в СБУ.

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