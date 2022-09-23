СБУ перехватила документы по псевдореферендуму РФ, разоблачив почти 400 коллаборантов

23 сентября, 14:10
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Как рассказали в СБУ, в указанных документах также фигурируют около тысячи российских силовиков (Фото:СБУ)

Как рассказали в СБУ, в указанных документах также фигурируют около тысячи российских силовиков (Фото:СБУ)

В распоряжении Службы безопасности Украины оказались документы российских оккупантов, касающиеся псевдореферендума РФ на временно подконтрольной ей территории Запорожской области.

Как сообщается, благодаря этому правоохранители идентифицировали почти 400 коллаборантов, которых захватчики решили привлечь к организации этого фейкового мероприятия.

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Всего же в указанных документах фигурируют более 1,5 тыс. фамилий, в том числе российских силовиков, привлеченных к охране мест незаконного голосования.

«Среди них подразделения росгвардии, военной полиции из РФ и российского МЧС. Помогать им будут предатели и коллаборанты, вошедшие в состав созданного оккупантами „главного управления МВД по Запорожской области“. Для контроля за поведением участников незаконного плебисцита кремлевские организаторы планируют привлечь разветвленную сеть частных охранных фирм, подконтрольных спецслужбам России», — рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

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По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111−1 (коллаборационная деятельность) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/420053780240286/

Напомним, ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

На сегодняшний день достоверно известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 8000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.

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Такой ход событий заставил кремлевский режим инициировать через своих марионеток в ОРДЛО срочный псевдореферендум о «присоединении» этих территорий к РФ и объявить мобилизацию 300 тысяч резервистов.

В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Запорожская область Коллаборант Псевдореферендум Война России против Украины

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