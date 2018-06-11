СБУ отреагировала на участие украинских футболистов в чемпионате непризнанных "государств"

Футбольная команда из Закарпатья победила на сепаратистском чемпионате мира

Служба безопасности Украины начала проверку по факту участия футбольной команды из Закарпатья в футбольном чемпионате непризнанных государств в Лондоне.

Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщила пресс-секретарь управления СБУ в Закарпатской области Людмила Коршунова.

"СБУ проверяет информацию относительно участия в так называемом "чемпионате" зарегистрированных в Закарпатской области лиц. По предварительным данным, которые еще уточняются, несколько таких лиц принимали участие в псевдотурнире", - отметила она.

По словам представителя СБУ, по возвращении участников турнира в Украину будет организован их допрос.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал правоохранительные органы проверить финансирование команды из Закарпатской области Karpatalja (Закарпатье), принимавшей участие в чемпионате мира с участием команд из непризнанных государств.

В финальном матче она победила у команды непризнанного Северного Кипра. При этом в отборочных матчах турнира играли также команды пророссийских террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", которым пройти в чемпионат не удалось.

Команда Karpatalja (Закарпатье) организована депутатом Береговского райсовета от Демократического союза венгров Тиберием Феешем.