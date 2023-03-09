«Срежиссированная Кремлем провокация». СБУ назвала чушью вброс Приднестровья о «подготовке покушения» 9 марта, 14:19 Тирасполь, 3 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich/File Photo)

Служба безопасности Украины назвали провокацией срежиссированное Кремлем заявление представителей «Министерства государственной безопасности» Приднестровья о якобы участии СБУ в подготовке теракта.

Об этом говорится на сайте органа.

Там подчеркнули, что ложь и провокации — «один из видов оружия», активно используемый РФ, но «мир не верит ни России, ни ее сателлитам».

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«Служба безопасности Украины призывает не воспринимать всерьез чушь, за распространением которых видна четкая цель России — расшатать ситуацию на территории, которая фактически оккупирована и подконтрольна ей, обвинив в этом наше государство», — заявили в СБУ.

В четверг, 9 марта, спецслужбы Приднестровья распространили вброс о покушении на «высших должностных лиц», якобы готовившегося по указанию Службы безопасности Украины. В Бюро реинтеграции Молдовы заявили, что такой информации нет.

Ранее минобороны РФ распространило фейк о «подготовке вторжения ВСУ» в Приднестровье. Так называемое «минобороны» Приднестровья заявило о трехмесячных военных сборах. В Молдове заявили, что заявление об украинском вторжении не соответствует действительности. Отверг российские выдумки и официальный Киев.