«Ищем мотивированных». СБУ объявила об отборе в команду ПВО спецподразделения Альфа

9 января, 18:14
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Как сообщили в СБУ, в команду ПВО Альфы ищут людей, готовых учиться и работать в команде профессионалов (Фото: www.facebook.com/SecurSerUkraine)

Как сообщили в СБУ, в команду ПВО Альфы ищут людей, готовых учиться и работать в команде профессионалов (Фото: www.facebook.com/SecurSerUkraine)

В Центре специальных операций Альфа Службы безопасности Украины объявили об отборе в команду противовоздушной обороны.

Соответствующее сообщение было опубликовано 9 января на официальной странице СБУ в Facebook.

«Враг ежедневно терроризирует украинские города атаками ракет и шахедов. Под удары попадают жилые кварталы, больницы, энергетика и критическая инфраструктура. Единственное эффективное противодействие — это быстрое уничтожение угрозы.Спецназовцы „Альфы“ Службы безопасности Украины уже имеют высокий уровень опыта в защите украинского неба и готовы передать его новым побратимам. Мы не ищем идеальных. Мы ищем мотивированных. Тех, кто готов учиться и работать в команде профессионалов», — заявили представители спецслужбы.

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Как заявили в СБУ, отобранным необходимо будет осуществлять:

  • работу с современными системами противовоздушной обороны;
  • мониторинг воздушной ситуации и перехват целей;
  • фиксацию результатов и анализ эффективности действий.
https://twitter.com/ServiceSsu/status/2009635202373722138

Потенциальным претендентам предлагается:

  • контракт или мобилизацию;
  • лучшую подготовку и современное снаряжение;
  • службу в подразделении с боевым опытом.

Заполнить анкету можно по ссылке.

Дополнительную информацию о отборе можно получить по телефону 4444 или на странице alfa.ssu.gov.ua.

Редактор: Дмитрий Видоменко

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Альфа ПВО ракетный обстрел

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