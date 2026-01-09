«Ищем мотивированных». СБУ объявила об отборе в команду ПВО спецподразделения Альфа
Как сообщили в СБУ, в команду ПВО Альфы ищут людей, готовых учиться и работать в команде профессионалов (Фото: www.facebook.com/SecurSerUkraine)
В Центре специальных операций Альфа Службы безопасности Украины объявили об отборе в команду противовоздушной обороны.
Соответствующее сообщение было опубликовано 9 января на официальной странице СБУ в Facebook.
«Враг ежедневно терроризирует украинские города атаками ракет и шахедов. Под удары попадают жилые кварталы, больницы, энергетика и критическая инфраструктура. Единственное эффективное противодействие — это быстрое уничтожение угрозы.Спецназовцы „Альфы“ Службы безопасности Украины уже имеют высокий уровень опыта в защите украинского неба и готовы передать его новым побратимам. Мы не ищем идеальных. Мы ищем мотивированных. Тех, кто готов учиться и работать в команде профессионалов», — заявили представители спецслужбы.
Как заявили в СБУ, отобранным необходимо будет осуществлять:
- работу с современными системами противовоздушной обороны;
- мониторинг воздушной ситуации и перехват целей;
- фиксацию результатов и анализ эффективности действий.
Потенциальным претендентам предлагается:
- контракт или мобилизацию;
- лучшую подготовку и современное снаряжение;
- службу в подразделении с боевым опытом.
Заполнить анкету можно по ссылке.
Дополнительную информацию о отборе можно получить по телефону 4444 или на странице alfa.ssu.gov.ua.