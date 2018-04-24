СБУ опубликовала видео захвата террориста "ЛНР", ехавшего за загранпаспортом

На линии разграничения в Донецкой области захватили боевика пророссийской террористической организации "ЛНР".

Соответствующее видео опубликовала Служба безопасности Украины.

Как сообщается, злоумышленник пытался проникнуть через пункт пропуска Зайцево на подконтрольную Украине территорию.

Во время осмотра жителя Краснодонского района правоохранители обнаружили военный билет так называемого "2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР", спрятанный в обуви.

Согласно имеющимся данным, пророссийский боевик пытался проникнуть на свободную от оккупации территорию, чтобы получить загранпаспорт гражданина Украины.

"Документ был нужен для оформления поездки в одну из стран Ближнего Востока, где боевик планировал стать наемником в незаконном вооруженном формировании, созданном кураторами из спецслужб РФ", - добавили в СБУ.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала в Днепропетровской области боевика террористической группировки Восток.