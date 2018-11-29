СБУ опубликовала перехват переговоров российских пилотов во время обстрела кораблей ВМС Украины

СБУ обнародовала перехваты разговоров экипажей российского истребителя Су-30 и вертолета Ка-52 во время атаки на корабли ВМС Украины в Керченском проливе.
По словам замглавы СБУ Олега Фролова, переговоры не оставляют никаких сомнений, что российское военное руководство осознанно отдавало приказ на применение оружия против украинских кораблей
В частности, в переговорах между экипажами Су-30 и вертолета Ка-52 речь шла о применении оружия относительно военных кораблей Украины.
"В этих переговорах четко указывается на использование двух "карандашей" – это неуправляемые ракеты – как со стороны экипажем самолёта Су-30, так и со стороны экипажа вертолета Ка-52", - цитирует Фролова Интерфакс-Украина.
Также Фролов сообщил, что среди причастных к нападению на украинские корабли в Керченском проливе есть двое бывших сотрудников украинской спецслужбы.
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