СБУ опубликовала перехват переговоров российских пилотов во время обстрела кораблей ВМС Украины

СБУ обнародовала перехваты разговоров экипажей российского истребителя Су-30 и вертолета Ка-52 во время атаки на корабли ВМС Украины в Керченском проливе.

По словам замглавы СБУ Олега Фролова, переговоры не оставляют никаких сомнений, что российское военное руководство осознанно отдавало приказ на применение оружия против украинских кораблей

В частности, в переговорах между экипажами Су-30 и вертолета Ка-52 речь шла о применении оружия относительно военных кораблей Украины.

"В этих переговорах четко указывается на использование двух "карандашей" – это неуправляемые ракеты – как со стороны экипажем самолёта Су-30, так и со стороны экипажа вертолета Ка-52", - цитирует Фролова Интерфакс-Украина.

Также Фролов сообщил, что среди причастных к нападению на украинские корабли в Керченском проливе есть двое бывших сотрудников украинской спецслужбы.