Грабят магазины и хвалят украинское мороженое. СБУ опубликовала перехваченные разговоры оккупантов, которые мародерствуют в Сумской области

13 марта, 16:00
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Мародеры в Харькове (Фото:Нацполиция)

Мародеры в Харькове (Фото:Нацполиция)

СБУ перехватила новые разговоры российских захватчиков, мародерствующих в Сумской области. На этих пленках слышно, как российские оккупанты грабят магазины и дома украинцев.

Об этом СБУ сообщила в Telegram.

Мародеры ищут сигареты, алкоголь и лакомство, выносят из помещений ноутбуки, телевизоры и другую технику, а сами дома сжигают.

В поисках «трофеев» также разбивают школы и детсады; снимают колеса с автомобилей, чтобы доставить домой.

Также на записи российский мародер хвалит украинское мороженое.

«Пацаны магазин хлопнули, принесли мороженое. Я его ел, бл*, такое ах*нное мороженое», — сказал оккупант.

В ответ родня оккупантов жалуется, что теперь у них не будут показывать премьер-лигу по телевизору… Но надеются, что от РФ отвернулись только Европа и США.

«А ведь это все-таки не весь мир», — говорит родственница мародера.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Мародерство Война России против Украины

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