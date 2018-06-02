СБУ опубликовала новые записи переговоров между наемниками ЧВК Вагнера на Донбассе

Служба безопасности Украины опубликовала новые записи переговоров между наемниками российской частной военной компании Вагнера.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

СБУ перехватила разговор бывшего главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого с руководителем наемников Дмитрием Уткиным во время боевых действий. Диалог документирует роль российских военных в боевых действиях в Луганской области в период 2014-2015 годов.

"Этот разговор является очередным доказательством того, что наемники Вагнера непосредственно подчинялись офицерам спецслужб РФ. В частности, одним из кураторов террористов был военнослужащий Олег Иванников, более известный как "Орион" - российский офицер, причастный к катастрофе рейса МН17", - говорится в сообщении.

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По данным СБУ, ЧВК "Вагнера" в составе 86 человек вторглась в Луганскую область в мае 2014 года. За год численность группировки возросла до 1500. Большая часть наемников в 2013 году участвовала в боевых действиях в Сирии в составе компании "Славянский корпус", а позже использовалась Россией во время аннексии Крыма.