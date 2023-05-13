Пытал жителей Балаклеи. СБУ объявила подозрение российскому военному с позывным Гранит 13 мая, 19:35 СБУ объявила подозрение российскому военному, который пытал жителей Балаклеи (Фото:Харьковская областная прокуратура/Telegram)

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении военному коменданту Калининградского гарнизона ВС России с позывным Гранит, который пытал жителей Балаклеи Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.

Отмечается, что в марте прошлого года он приехал в оккупированный город, где занимался координацией совместных действий российских военных и боевиков «Л/ДНР» в распространении кремлевского режима в городе. Впоследствии его назначили там «комендантом».

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Оккупант начал организовывать незаконные задержания местных жителей. По его приказам украинцев содержали в пыточной, которую обустроили в захваченном здании райотдела полиции. Там людей жестоко мучали, держали долгое время без еды и воды. Некоторые из пострадавших до сих пор считаются пропавшими без вести.

Гранит лично допрашивал заключенных, применяя к ним психологическое и физическое насилие, угрожал убийством, а также принудительной депортацией их родственников в РФ.

В СБУ добавили, что во время освобождения Балаклеи Гранит бежал в РФ, где сейчас скрывается от правосудия.

Россиянину сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц), наказуемое лишением свободы на срок от восьми до 12 лет.

20 апреля на сайте Reuters вышел материал под заголовком Российский военный комендант, присматривавший за господством страха в украинском городе, в котором корреспонденты рассказали о разговорах с российским военным Валерием Бусловым (Гранитом), жертвами пыток в Балаклее и украинскими правоохранителями.