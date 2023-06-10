Среди них — «министр транспорта» в Крыму. СБУ объявила подозрение восьмерым коллаборантам 10 июня, 17:13 СБУ сообщила подозрение еще восьмерым коллаборантам (Фото:СБУ/Telegram)

Сотрудники СБУ сообщили о подозрении восьми «чиновникам» на оккупированных территориях. Среди них «министр транспорта» Крыма и гауляйтер Северодонецка.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.

Отмечается, что одним из злоумышленников является новоназначенный «министр транспорта Республики Крым», который возглавил псевдоучреждение в апреле этого года по протекции самопровозглашенного «премьер-министра» оккупированного Крыма Сергея Аксенова.

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По указаниям россиян, подозреваемый обеспечивает логистику переброски российских войск с территории полуострова на южный фронт.

Кроме того, за добровольное сотрудничество с врагом также будут судить гауляйтера Северодонецка.

По данным СБУ, во времена Януковича фигурант был мэром Брянки Луганской области и оставался на временно оккупированной территории. С 2014 года он возглавлял оккупационную администрацию города. После полномасштабного вторжения РФ согласился на новое назначение.

Также СБУ разоблачила бывшего чиновника расформированной милиции, который после увольнения в ноябре 2014 года присоединился к «ЛНР».

В марте 2022 года он возглавил «отдел полиции» в оккупированном Новоайдаре, где занимается подавлением движения сопротивления и насаждением кремлевского режима.

Еще одной вражеской соратницей оказалась жительница временно оккупированного Троицкого Луганской области.

Во время захвата поселка она добровольно согласилась возглавить «управление бухгалтерского учета и финансового обеспечения» в составе местной оккупационной администрации РФ.

В Херсонской области разоблачены трое жителей областного центра, которые в период оккупации города заняли руководящие «должности» в созданной захватчиками «избирательной комиссии». Они организовывали проведение фейкового референдума о присоединении региона к РФ.

«Для этого коллаборационисты открыли „избирательные участки“ в нескольких местных школах и больницах. Далее они „накручивали“ голоса в пользу страны-агрессора. Во время освобождения Херсона коллаборационисты сбежали на временно захваченную часть региона и сейчас скрываются от правосудия», — говорится в сообщении.

3 июня СБУ разоблачила в работе на российских захватчиков действующего чиновника Херсонской областной военной администрации.