Среди них — «министр транспорта» в Крыму. СБУ объявила подозрение восьмерым коллаборантам
СБУ сообщила подозрение еще восьмерым коллаборантам (Фото:СБУ/Telegram)
Сотрудники СБУ сообщили о подозрении восьми «чиновникам» на оккупированных территориях. Среди них «министр транспорта» Крыма и гауляйтер Северодонецка.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.
Отмечается, что одним из злоумышленников является новоназначенный «министр транспорта Республики Крым», который возглавил псевдоучреждение в апреле этого года по протекции самопровозглашенного «премьер-министра» оккупированного Крыма Сергея Аксенова.
По указаниям россиян, подозреваемый обеспечивает логистику переброски российских войск с территории полуострова на южный фронт.
Кроме того, за добровольное сотрудничество с врагом также будут судить гауляйтера Северодонецка.
По данным СБУ, во времена Януковича фигурант был мэром Брянки Луганской области и оставался на временно оккупированной территории. С 2014 года он возглавлял оккупационную администрацию города. После полномасштабного вторжения РФ согласился на новое назначение.
Также СБУ разоблачила бывшего чиновника расформированной милиции, который после увольнения в ноябре 2014 года присоединился к «ЛНР».
В марте 2022 года он возглавил «отдел полиции» в оккупированном Новоайдаре, где занимается подавлением движения сопротивления и насаждением кремлевского режима.
Еще одной вражеской соратницей оказалась жительница временно оккупированного Троицкого Луганской области.
Во время захвата поселка она добровольно согласилась возглавить «управление бухгалтерского учета и финансового обеспечения» в составе местной оккупационной администрации РФ.
В Херсонской области разоблачены трое жителей областного центра, которые в период оккупации города заняли руководящие «должности» в созданной захватчиками «избирательной комиссии». Они организовывали проведение фейкового референдума о присоединении региона к РФ.
«Для этого коллаборационисты открыли „избирательные участки“ в нескольких местных школах и больницах. Далее они „накручивали“ голоса в пользу страны-агрессора. Во время освобождения Херсона коллаборационисты сбежали на временно захваченную часть региона и сейчас скрываются от правосудия», — говорится в сообщении.
3 июня СБУ разоблачила в работе на российских захватчиков действующего чиновника Херсонской областной военной администрации.