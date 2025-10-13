Гибель 24 человек: СБУ заочно сообщила о подозрении полковникам РФ, которые осуществили ракетный удар по дому в Умани

Дом в Умани Черкасской области, куда попали российские ракеты, 29 апреля 2023 года (Фото: Игорь Табурец / Telegram)

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении двум полковникам армии страны-агрессора России, которые причастны к ракетному удару по дому в Умани Черкасской области 28 апреля 2023 года. Тогда погибли 24 человека, в том числе шестеро детей.

Об этом СБУ сообщает в понедельник, 13 октября.

Оккупанты ударили по многоквартирному дому в Умани двумя крылатыми ракетами класса «воздух-земля».

По данным правоохранителей, подготовкой и осуществлением ракетного удара занимались полковник Николай Варпахович — командир 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии РФ и полковник Олег Скитский — командир 121-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка дальней авиации РФ.

Фото: СБУ

Руководил операцией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш — командующий дальней авиации ВВС РФ, который ранее уже получил от СБУ подозрение за совершение военных преступлений.

Служба безопасности сообщила о подозрении Варпаховичу и Скитскому по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц). Им грозит пожизненное лишение свободы.

Ночью 28 апреля 2023 года во время масштабной атаки российская ракета попала в жилой многоэтажный дом в Умани Черкасской области. Был разрушен целый подъезд.

Поисково-спасательные работы продолжались более суток. В результате удара сразу погибли 23 человека, еще одна женщина умерла через три месяца. Среди жертв российского удара — шестеро детей: трое мальчиков (полтора, 16 и 17 лет) и трое девочек (8, 11 и 14 лет).