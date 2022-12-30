Передавал шахты оккупантам. СБУ сообщила о подозрении близкому соратнику Гиркина 30 декабря, 14:41 Подозреваемый «вице-министр угля и энергетики» «ДНР» (Фото:Служба безопасности Украины / Twitter)

Украинские правоохранители сообщили о подозрении так называемому «вице-министру угля и энергетики» «ДНР», который входил в ближайшее окружение российского террориста Игоря Гиркина и способствовал передаче шахт оккупантам.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.



Подозреваемый обвиняется в участии в террористической группе или организации. По данным следствия, он по поручению Гиркина должен был перенастроить топливно-энергетический комплекс региона под нужды РФ.



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Кроме того, подозреваемый неоднократно выступал на прокремлевских YouTube каналах, где публично призывал поддержать вооруженную агрессию РФ против Украины.

В СБУ отмечают, что он находится на временно оккупированной территории, но правоохранители знают о его местонахождении и перечне контактов.

Правоохранители не раскрывают личности подозреваемого, но из фото, опубликованного Службой безопасности в Twitter, можно сделать вывод, что речь идет об Анатолии Нестеренко.