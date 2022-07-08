Перешла на сторону врага. СБУ объявила подозрение коллаборантке, которая добровольно согласилась стать «заместителем мэра Бердянска» 8 июля, 16:47 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

СБУ объявила подозрение коллаборантке, которая добровольно согласилась стать «заместителем мэра Бердянска».

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация в Telegram.

"СБУ установила, что местная жительница добровольно перешла на сторону врага и начала сотрудничать с оккупантами. Бывшего бухгалтера базы отдыха назначили заместителем мэра Бердянска по экономике», — говорится в сообщении.

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В ведомстве заявили, что до своего «назначения» она отвечала за наличие нескольких десятков полотенец и простыней, а после «карьерного роста» стала ответственной за финансовую систему временно оккупированного города.

«Установлено, что приступив к исполнению своих обязанностей, она сразу уволила профессиональных сотрудников финансового управления мэрии и набрала свою "оккупационную команду", - сообщили в ОВА.

Следователи СБУ квалифицировали действия коллаборантки по ч. 5 ст. 111−1 ( Добровольное занятие гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, в том числе в оккупационной администрации государства-агрессора) Уголовного кодекса Украины.

За указанное преступление ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

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