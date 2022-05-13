СБУ объявила о подозрении «прокремлевской русинке» из Закарпатья

13 мая, 18:37
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По данным СБУ, подозреваемая распространяла материалы, в которых отрицала вооруженную агрессию России (Фото:Управління СБ України в Закарпатській області/Facebook)

По данным СБУ, подозреваемая распространяла материалы, в которых отрицала вооруженную агрессию России (Фото:Управління СБ України в Закарпатській області/Facebook)

СБУ объявила о подозрении «прокремлевской русинке» из Закарпатья, которая, по данным следствия, оправдывала агрессию РФ на российских пропагандистских телеканалах.

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СБУ в Facebook уточняет, что подозреваемая — уроженка Закарпатья, которая переехала в Москву и начала активно продвигать прокремлевские нарративы в российских телешоу.

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«Защитница кремлевской версии „русинства“ лично участвовала в прямых эфирах политических ток-шоу на российских телеканалах. С начала полномасштабной агрессии РФ, пропагандистка через сеть созданных ею аккаунтов в социальных сетях и российские телеканалы, содействовала России в проведении особых информационных операций», — говорится в сообщении ведомства.

По данным СБУ, она распространяла материалы, в которых отрицала вооруженную агрессию России и временную оккупацию отдельных территорий Украины.

Следствие продолжается. Женщину подозревают по ч. 2 ст. 436−2 Уголовного кодекса Украины об оправдание, признание правомерным или отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=366450758846888&set=a.288805979944700
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Закарпатье Агрессия РФ Война в Украине

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