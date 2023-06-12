Пытал за украинский язык. СБУ установила личность оккупанта, который стрелял в украинского пленного

12 июня, 16:46
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Служба безопасности Украины (Фото:СБУ / Facebook)

Служба безопасности Украины (Фото:СБУ / Facebook)

СБУ объявила о подозрении командиру Росгвардии, который открыл огонь по украинскому пленному за его отказ общаться с ним на русском языке.

Об этом сообщила СБУ в Telegram.

СБУ задокументировала преступление начальника группы 376-го отдельного батальона оперативного назначения Росгвардии Константина Юдина.

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В апреле 2023 года, выполняя обязанности одного из руководителей воинской части, он прибыл на место расположения российского блокпоста во временно оккупированном городе Энергодар Запорожской области.

Тогда на территории этого контрольно-пропускного пункта РФ находились украинские военнопленные, которых оккупанты хотели привлечь к демонтажу фортификационных сооружений, говорится в сообщении.

Однако Юдин издал приказ выстроить пленных защитников Украины для дальнейшего допроса. Он требовал, чтобы пленные отвечали на его вопросы исключительно на русском языке.

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По данным следствия, один из пленных ответил Юдину на украинском языке. После российский командир повел мужчину к хозяйственной постройке, расположенной на территории блокпоста, и, угрожая оружием, приказал ему повернуться лицом к стене.

После этого Юдин выстрелил из пистолета в правую ногу пленного, что привело к огнестрельному пулевому ранению коленного сустава. Оккупант снова повторил требование разговаривать с ним только на русском, но украинский пленный снова отказался. Тогда Юдин совершил еще один выстрел близко от головы пленного.

Злоумышленник отвел потерпевшего к другим пленным и пригрозил, что будет расстреливать их, если снова услышит украинскую речь.

На основе собранных доказательств следователи СБУ сообщили Юдину о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Пленные Запорожская область Оккупант Украинский язык

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