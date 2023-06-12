Пытал за украинский язык. СБУ установила личность оккупанта, который стрелял в украинского пленного 12 июня, 16:46 Служба безопасности Украины (Фото:СБУ / Facebook)

СБУ объявила о подозрении командиру Росгвардии, который открыл огонь по украинскому пленному за его отказ общаться с ним на русском языке.

Об этом сообщила СБУ в Telegram.

СБУ задокументировала преступление начальника группы 376-го отдельного батальона оперативного назначения Росгвардии Константина Юдина.

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В апреле 2023 года, выполняя обязанности одного из руководителей воинской части, он прибыл на место расположения российского блокпоста во временно оккупированном городе Энергодар Запорожской области.

Тогда на территории этого контрольно-пропускного пункта РФ находились украинские военнопленные, которых оккупанты хотели привлечь к демонтажу фортификационных сооружений, говорится в сообщении.

Однако Юдин издал приказ выстроить пленных защитников Украины для дальнейшего допроса. Он требовал, чтобы пленные отвечали на его вопросы исключительно на русском языке.

По данным следствия, один из пленных ответил Юдину на украинском языке. После российский командир повел мужчину к хозяйственной постройке, расположенной на территории блокпоста, и, угрожая оружием, приказал ему повернуться лицом к стене.

После этого Юдин выстрелил из пистолета в правую ногу пленного, что привело к огнестрельному пулевому ранению коленного сустава. Оккупант снова повторил требование разговаривать с ним только на русском, но украинский пленный снова отказался. Тогда Юдин совершил еще один выстрел близко от головы пленного.

Злоумышленник отвел потерпевшего к другим пленным и пригрозил, что будет расстреливать их, если снова услышит украинскую речь.

На основе собранных доказательств следователи СБУ сообщили Юдину о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).