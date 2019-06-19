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СБУ объявила о подозрении четырем фигурантам дела об уничтожении рейса MH17

Сегодня, 14:50
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СБУ объявила о подозрении четырем фигурантам дела об уничтожении рейса MH17 - фото

REUTERS / Maxim Zmeyev

Обломки самолета Боинг-777

СБУ объявила о подозрении четырем фигурантам дела по факту уничтожения Боинг-777 рейса MH17 на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В частности, в уголовном производстве, зарегистрированном 17 июля 2014 года, по факту уничтожения самолета, составлено сообщение о подозрении:

гражданину РФ Гиркину И.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258 УК Украины (организация теракта, санкция предусматривает лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет);

гражданину РФ Дубинскому С.М. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258 УК Украины (организация теракта);

гражданину РФ Пулатову А.Ю. в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 258 УК Украины (пособничество теракту);

гражданину Украины Харченко Л.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 258 УК Украины (пособничество теракту).

19 июня прокуратура Нидерландов предъявила обвинения в убийстве четырем подозреваемым в причастности к уничтожению Боинг-777 на Донбассе.

Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Их объявили в международный розыск, уже выдан международный ордер на их арест.

Судебный процесс по уничтожению MH17 начнется в марте 2020 года.

Теги:   Игорь Гиркин MH17 СБУ

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