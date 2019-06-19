СБУ объявила о подозрении четырем фигурантам дела об уничтожении рейса MH17
СБУ объявила о подозрении четырем фигурантам дела по факту уничтожения Боинг-777 рейса MH17 на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В частности, в уголовном производстве, зарегистрированном 17 июля 2014 года, по факту уничтожения самолета, составлено сообщение о подозрении:
гражданину РФ Гиркину И.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258 УК Украины (организация теракта, санкция предусматривает лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет);
гражданину РФ Дубинскому С.М. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258 УК Украины (организация теракта);
гражданину РФ Пулатову А.Ю. в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 258 УК Украины (пособничество теракту);
гражданину Украины Харченко Л.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 258 УК Украины (пособничество теракту).
19 июня прокуратура Нидерландов предъявила обвинения в убийстве четырем подозреваемым в причастности к уничтожению Боинг-777 на Донбассе.
Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Их объявили в международный розыск, уже выдан международный ордер на их арест.
Судебный процесс по уничтожению MH17 начнется в марте 2020 года.