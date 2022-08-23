СБУ обратилась к украинцам из-за возможных провокаций РФ в праздничные дни 23 августа, 14:11 СБУ призвала украинцев быть бдительными и придерживаться правил безопасности (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины призвала украинцев с особым вниманием отнестись к общественной и собственной безопасности в праздничные дни 23−24 августа.



В заявлении спецслужбы говорится, что за шесть месяцев полномасштабной войны «враг продемонстрировал свою циничную политику в отношении мирного населения».

«Почти каждый день со стороны России происходят запуски ракет, удары по гражданской и жилищной инфраструктуре, приводящие к гибели людей, разрушениям и пожарам», — отметили в СБУ.

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Особенно РФ «затрагивает несокрушимость украинских защитников и наш патриотизм».

«Поэтому, несмотря на действия страны-террориста и ее тяготение к символизму, провокаций можно ожидать и в ближайшие праздничные дни», — подчеркивают в сообщении.

В СБУ заявили, что делают все для безопасности граждан и призвали:

соблюдать комендантский час;

не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях;

ограничить посещение массовых мероприятий в публичных и общественных местах;

сообщать правоохранительным органам о подозрительных предметах и ​​лицах, находящихся в неположенных местах.

Ранее в МВД призвали украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги в День Независимости из-за возможных атак врага.

В ОК Юг сообщили, что страна-агрессор в канун Дня Независимости Украины увеличивает количество носителей ракет в Черном море.

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов подчеркнул, что накануне и в День Независимости есть повышенная угроза ракетных ударов и других провокаций как внутри страны, так и снаружи.



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