СБУ обратилась к украинцам из-за возможных провокаций РФ в праздничные дни
СБУ призвала украинцев быть бдительными и придерживаться правил безопасности (Фото:СБУ)
Служба безопасности Украины призвала украинцев с особым вниманием отнестись к общественной и собственной безопасности в праздничные дни 23−24 августа.
В заявлении спецслужбы говорится, что за шесть месяцев полномасштабной войны «враг продемонстрировал свою циничную политику в отношении мирного населения».
«Почти каждый день со стороны России происходят запуски ракет, удары по гражданской и жилищной инфраструктуре, приводящие к гибели людей, разрушениям и пожарам», — отметили в СБУ.
Особенно РФ «затрагивает несокрушимость украинских защитников и наш патриотизм».
«Поэтому, несмотря на действия страны-террориста и ее тяготение к символизму, провокаций можно ожидать и в ближайшие праздничные дни», — подчеркивают в сообщении.
В СБУ заявили, что делают все для безопасности граждан и призвали:
- соблюдать комендантский час;
- не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях;
- ограничить посещение массовых мероприятий в публичных и общественных местах;
- сообщать правоохранительным органам о подозрительных предметах и лицах, находящихся в неположенных местах.
Ранее в МВД призвали украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги в День Независимости из-за возможных атак врага.
В ОК Юг сообщили, что страна-агрессор в канун Дня Независимости Украины увеличивает количество носителей ракет в Черном море.
Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов подчеркнул, что накануне и в День Независимости есть повышенная угроза ракетных ударов и других провокаций как внутри страны, так и снаружи.
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