СБУ обнаружила в Запорожской области схрон с гранатами

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщает, что 5 апреля в Гуляйпольском районе Запорожской области был обнаружен схрон с боеприпасами.

Схрон находился в лесополосе вблизи трассы регионального значения, которая ведет в зону АТО.

Силовики изъяли десять гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами для них и начали уголовное производство по статье 263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами).

Напомним, 28 марта Служба безопасности Украины разоблачила трех злоумышленников, которые создали схему изготовления поддельных документов для выезда в страны Евросоюза. Их заказчиками были в том числе и террористы "Л/ДНР".