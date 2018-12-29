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СБУ обнаружила в Киеве подпольный оружейный цех - фото

Сегодня, 13:54
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Цей матеріал також доступний українською

Фото: СБУ

Дельцы реализовывали готовую продукцию через интернет и личные связи

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве работу подпольного оружейного цеха.

Как сообщили в спецслужбе, его организовали несколько местных жителей.

В частности, они оборудовали в помещении цех, в котором производили боеприпасы и травматическое оружия, а также переделывали его в боевое.

Готовую продукцию злоумышленники реализовывали в различных регионах страны через личные связи, в том числе среди криминальных кругов, а также на специализированных интернет-сайтах.

В рамках открытого уголовного производства оперативники провели 15 санкционированных обысков, в ходе которых было изъято производственное оборудование, комплектующие и запчасти, более 20 тысяч патронов различного калибра, а также документальные материалы, подтверждающие противоправную реализацию продукции.

Теги:   Боеприпасы Оружие Киев

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