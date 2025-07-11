СБУ и ГБР разоблачили масштабный схрон оружия в Харькове, к которому причастны российские спецслужбы (Фото: Служба безопасности Украины / Telegram)

Служба безопасности Украины (СБУ) в пятницу, 11 июля, сообщила о разоблачении тайного тайника оружия в Харькове, который российские спецслужбы пытались скрыть для своих диверсионных групп.

Об этом СБУ сообщила в Telegram.

По данным следствия, этот тайник был обустроен по заданию российских спецслужб и готовился для диверсионных групп в Харьковском регионе.

Реклама

Фото: Государственное бюро расследований

Фото: Государственное бюро расследований

Фото: Государственное бюро расследований

Во время обысков в одном из гаражных боксов, где находился склад оружия, правоохранители обнаружили и изъяли значительное количество боеприпасов, в частности патроны к стрелковому оружию, ручные гранаты, противотанковые мины, а также несколько РПГ и гранаты к ним.

Фото: Служба безопасности Украины / Telegram

В СБУ отметили, что сейчас следствие устанавливает происхождение оружия и боеприпасов, а также выясняет детали дела.

Как добавили в Государственном бюро расследований, тайник был тщательно замаскирован. По данным ГБР, среди найденного вооружения также были термобарические боеприпасы.

Также сейчас решается вопрос о передаче вооружения для нужд Вооруженных Сил Украины.