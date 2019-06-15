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СБУ обнаружила проложенный из РФ трубопровод для контрабанды горюче-смазочных материалов

Вчера, 13:12
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СБУ обнаружила проложенный из РФ трубопровод для контрабанды горюче-смазочных материалов - фото

СБУ

Трубопровод выходил во двор частного домовладения

Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области проложенный из РФ трубопровод для контрабанды горюче-смазочных материалов.

Как рассказали в спецслужбе, он выходил во двор частного домовладения, а оттуда злоумышленники транспортировали продукцию на территорию бывшего госпредприятия с емкостями для хранения ГСМ.

Фото: СБУ

Для легализации контрабандного товара они заключали фиктивные договоры с предприятиями и реализовывали топливо фермерским хозяйствам в Луганской области.

«Во время санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили оборудование для перекачки горюче-смазочных материалов, цистерну емкостью 24 кубических метра и 15 тысяч литров дизтоплива в остатке. По предварительной оценке, стоимость изъятого товара и оборудования составляет около полумиллиона гривен», — отметили в СБУ.

На данное время незаконный трубопровод демонтирован.

Фото: СБУ

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 204 УК Украины (штраф или ограничением свободы на срок до трех лет).

Теги:   Россия Дизтопливо Луганская область Контрабанда Трубопровод

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