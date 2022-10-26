Уничтожили четырех оккупантов. Спецназовцы СБУ обнаружили наблюдательный пост и штурмовую группу врага
Спецназовцы СБУ обнаружили наблюдательный пост и штурмовую группу врага (Фото:t.me/SBUkr)
Служба безопасности Украины сообщила, что спецназовцы СБУ обнаружили наблюдательный пост и штурмовую группу российских оккупантов.
По данным ведомства, в результате были уничтожены четверо военных РФ.
«Во время ночной разведки наши спецназовцы обнаружили наблюдательный пост и штурмовую группу противника. Их „отработали“ точными выстрелами», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.