Уничтожили четырех оккупантов. Спецназовцы СБУ обнаружили наблюдательный пост и штурмовую группу врага

26 октября, 15:19
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Спецназовцы СБУ обнаружили наблюдательный пост и штурмовую группу врага (Фото:t.me/SBUkr)

Спецназовцы СБУ обнаружили наблюдательный пост и штурмовую группу врага (Фото:t.me/SBUkr)

Служба безопасности Украины сообщила, что спецназовцы СБУ обнаружили наблюдательный пост и штурмовую группу российских оккупантов.

По данным ведомства, в результате были уничтожены четверо военных РФ.

«Во время ночной разведки наши спецназовцы обнаружили наблюдательный пост и штурмовую группу противника. Их „отработали“ точными выстрелами», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Видео дня

Российские военные терпят значительные потери с начала полномасштабной войны против Украины. С начала вторжения оккупанты потеряли 68,9 тыс. личного состава.

https://www.youtube.com/embed/NsbqN2C46_0
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Оккупант Война России против Украины

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