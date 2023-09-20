СБУ обнаружила два скрытых арсенала с оружием РФ в Херсоне и на Днепропетровщине: его отдадут на нужды ВСУ 20 сентября, 16:00 Схрон с оружием РФ (Фото:СБУ/Telegram)

Служба безопасности Украины обнаружила два скрытых арсенала с оружием российских оккупантов в Херсоне и Днепропетровской области.

Об этом говорится в сообщении спецслужбы в Telegram.



По данным СБУ, среди изъятых средств поражения — выстрелы к реактивным системам залпового огня Град, гранатометы российского производства и противопехотные мины, запрещенные международным правом.

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Сотрудники СБУ в Херсоне обнаружили «тайник» с оружием, который находился на территории заброшенного здания местного частного предприятия. Отмечается, что он был обустроен россиянами во время оккупации города.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Там обнаружили и изъяли:

более 30 минометных и якорных речных мин;

30 гранатометных выстрелов.

В Днепропетровской области хранилище с боевыми средствами поражения оккупантов СБУ обнаружило в одном из частных домов в поселке Новопетровское Межевского района.



Оттуда изъяли:



15 противопехотных мин;

почти 200 тротиловых шашек с электродетонаторами;

российскую реактивную штурмовую гранату « Таволга-1»;

Таволга-1»; более 11 тысяч патронов различного калибра.

СБУ отмечает, что сейчас все изъятые средства поражения направлены на экспертизу. Их передадут на нужды Вооруженных Сил Украины.

Продолжаются комплексные мероприятия для установления и привлечения к ответственности лиц, причастных к обустройству скрытых арсеналов.



В конце 2022 года во время рейдов в приграничных районах Черниговской области СБУ обнаружила арсеналы, спрятанные российскими захватчиками во время их бегства с этого направления. Схроны были оборудованы оккупантами в лесополосах и заброшенных зданиях, рядом с которыми располагались их позиции.