СБУ обнаружила два скрытых арсенала с оружием РФ в Херсоне и на Днепропетровщине: его отдадут на нужды ВСУ

20 сентября, 16:00
Поделиться:
Схрон с оружием РФ (Фото:СБУ/Telegram)

Схрон с оружием РФ (Фото:СБУ/Telegram)

Служба безопасности Украины обнаружила два скрытых арсенала с оружием российских оккупантов в Херсоне и Днепропетровской области.

Об этом говорится в сообщении спецслужбы в Telegram.

По данным СБУ, среди изъятых средств поражения — выстрелы к реактивным системам залпового огня Град, гранатометы российского производства и противопехотные мины, запрещенные международным правом.

Видео дня

Сотрудники СБУ в Херсоне обнаружили «тайник» с оружием, который находился на территории заброшенного здания местного частного предприятия. Отмечается, что он был обустроен россиянами во время оккупации города.

СБУ
Фото: СБУ
СБУ
Фото: СБУ
СБУ
Фото: СБУ

Там обнаружили и изъяли:

  • более 30 минометных и якорных речных мин;
  • 30 гранатометных выстрелов.

В Днепропетровской области хранилище с боевыми средствами поражения оккупантов СБУ обнаружило в одном из частных домов в поселке Новопетровское Межевского района.

Оттуда изъяли:

  • 15 противопехотных мин;
  • почти 200 тротиловых шашек с электродетонаторами;
  • российскую реактивную штурмовую гранату «Таволга-1»;
  • более 11 тысяч патронов различного калибра.
Читайте также:

Задержали главаря агентурной сети РФ и троих его «помощников» (Фото:СБУ) СБУ обезвредила агентурную сеть РФ, ее главарь работал на оборонном заводе Николаевской области

СБУ отмечает, что сейчас все изъятые средства поражения направлены на экспертизу. Их передадут на нужды Вооруженных Сил Украины.

Продолжаются комплексные мероприятия для установления и привлечения к ответственности лиц, причастных к обустройству скрытых арсеналов.

В конце 2022 года во время рейдов в приграничных районах Черниговской области СБУ обнаружила арсеналы, спрятанные российскими захватчиками во время их бегства с этого направления. Схроны были оборудованы оккупантами в лесополосах и заброшенных зданиях, рядом с которыми располагались их позиции.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Херсон Днепропетровская область Арсенал Схрон Оккупация

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X