СБУ обнаружила два скрытых арсенала с оружием РФ в Херсоне и на Днепропетровщине: его отдадут на нужды ВСУ
Схрон с оружием РФ (Фото:СБУ/Telegram)
Служба безопасности Украины обнаружила два скрытых арсенала с оружием российских оккупантов в Херсоне и Днепропетровской области.
Об этом говорится в сообщении спецслужбы в Telegram.
По данным СБУ, среди изъятых средств поражения — выстрелы к реактивным системам залпового огня Град, гранатометы российского производства и противопехотные мины, запрещенные международным правом.
Сотрудники СБУ в Херсоне обнаружили «тайник» с оружием, который находился на территории заброшенного здания местного частного предприятия. Отмечается, что он был обустроен россиянами во время оккупации города.
Там обнаружили и изъяли:
- более 30 минометных и якорных речных мин;
- 30 гранатометных выстрелов.
В Днепропетровской области хранилище с боевыми средствами поражения оккупантов СБУ обнаружило в одном из частных домов в поселке Новопетровское Межевского района.
Оттуда изъяли:
- 15 противопехотных мин;
- почти 200 тротиловых шашек с электродетонаторами;
- российскую реактивную штурмовую гранату «Таволга-1»;
- более 11 тысяч патронов различного калибра.
СБУ отмечает, что сейчас все изъятые средства поражения направлены на экспертизу. Их передадут на нужды Вооруженных Сил Украины.
Продолжаются комплексные мероприятия для установления и привлечения к ответственности лиц, причастных к обустройству скрытых арсеналов.
В конце 2022 года во время рейдов в приграничных районах Черниговской области СБУ обнаружила арсеналы, спрятанные российскими захватчиками во время их бегства с этого направления. Схроны были оборудованы оккупантами в лесополосах и заброшенных зданиях, рядом с которыми располагались их позиции.