СБУ обнародовала перехват разговора главарей ОРДО о согласовании с Кремлем распределения власти - аудио

Служба безопасности Украины перехватили разговоры главарей пророссийской террористической организации "ДНР", во время которых они обсуждали распределение власти после ликвидации Александра Захарченко и согласование этого вопроса с Кремлем.

Соответствующая запись была опубликована на сайте украинской спецслужбы.

В частности, 6 сентября бывший советник Захарченко Александр Казаков разговаривал по этому поводу с Дмитрием Трапезниковым, который после ликвидации главаря "ДНР" временно занял его место.

Судя по разговору террористов, сейчас они ожидают соответствующего решения от кремлевского куратора, помощника президента РФ Владислава Суркова.

Кроме того, в тот же день состоялся телефонный разговор между Трапезниковым и Денисом Пушилиним, который ранее занимал должность руководителя так называемого "народного совета", а сейчас назначен "главой ДНР".

Во время него они согласовывали свои действия совместно с главой "МГБ ДНР" Владимиром Павленко о скорейшем задержании бывшего советника Казакова.

Боевики обвиняют своего сообщника в том, что он планировал "героизировать образ" своего экс-начальника и обеспечить сохранение власти на оккупированной территории Донецкой области за его группировкой.

В этой же беседе Пушилин выражает личную заинтересованность в немедленном устранении от занимаемой "должности" и другого соратника Захарченко Александра Тимофеева, известного под кличкой Ташкент.

"Запись разговоров состоялся через неделю после смерти главаря террористической организации "ДНР" Захарченко. Он свидетельствует о полной зависимости так называемого "высшего руководства ДНР" от решений куратора от Кремля Суркова. Содержание переговоров указывает на существующий устойчивый конфликт между "вождями фейковых республики", - отметили в СБУ.

Напомним, главарь пророссийской террористической организации "ДНР" Александр Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане Сепар в оккупированном Донецке.