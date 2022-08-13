«Включить Васю или сломать руку». СБУ обнародовала лайфхаки россиян для побега с войны в Украине 13 августа, 13:29 Оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Служба безопасности Украины обнародовала в Telegram подборку перехваченных разговоров, где российские оккупанты обсуждают способы бежать домой.

«В последнее время перехваты СБУ свидетельствуют, что оккупанты деморализованы и считают войну в Украине настоящим адом. У части из них преобладают мысли, как сбежать домой. И они, не скрывая, обсуждают это с родственниками», — говорится в сообщении.

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Так, в одном из разговоров мать делится с сыном «афганским» дедовым рецептом, как симулировать психическое расстройство.



«Иди в медпункт, говори, что у меня сильно болит голова, давит там на уши, мне кажется, что со мной кто-то разговаривает… Короче, чтобы ты, типа, включал Васю», — советует она захватчику.

Другому «герою» друг предложил безболезненно сломать руку.



«Нажрись и с танка пизд***сь. Главное, чтобы шею не сломал. Прыгай, как щучкой в воду», — посоветовал товарищ оккупанту.



Также, по данным СБУ, контрактники элитной 39-й отдельной мотострелковой бригады прямо на марше простреливали друг другу мягкие части тела, чтобы не было последствий для здоровья.



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