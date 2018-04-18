СБУ обнародовала имена 20 наемников Вагнера, секретно доставленных из РФ в Сирию

В общем СБУ обнародовала анкеты 20 вагнеровцев, которые были скрыто доставлены из Владивостока в Сирию

В ответ на опровержение первой публикации украинской спецслужбы СБУ обнародовала данные 20 участников частной военной компании Вагнера, которых с помощью флота скрыто перевезли из российского Владивостока в Сирию.

Такую заявление председателя СБУ Василия Грицака распространила пресс-служба ведомства.

"Прекрасно понимаю, что эта информация является очень неудобной для высшего военного и, пожалуй, и политического руководства России. В связи с чем МО РФ различным образом старается "не видеть русских "ихтамнетов", ни в Украине, ни в Сирии... ", - говорится в комментарии Грицака.

Среди прочего спецслужба напоминает о многочисленных публикациях с доказательствами участия российских военных в войне на Донбассе и в Сирии, ведь после восточной Украины российские военные во многих случаях отправлялись в ближневосточную страну.

Российское Минобороны в ответ на заявление СБУ заявило, что крейсер Варяг якобы непригоден для таких миссий (перевозки личного состава и техники).

Однако глава Грицак ответил на это, что "СБУ в дополнение обнародует список наемников ПВК Вагнера, которые были скрыто доставлены из Владивостока в Сирию именно на этом корабле ВМФ РФ (жители Приморского края, Амурской области и Республики Саха-Якутия)".

Отмечается, что по меньшей мере двое из этого списка наемников погибли еще во время плавания.

"В случае возникновения у МО РФ в трудностей в в установлении конкретных паспортных данных и адресов проживания вышеупомянутых граждан РФ из числа "ихтамнетов" Вагнера для привлечения их к уголовной ответственности за наемничество, СБУ готова обнародовать и эту информацию", - подытожил Грицак.

Напомним, СБУ допросила задержанного бывшего российского военного, который принимал участие в доставке военно-морскими силами РФ в Сирию наемников частной военной компании Вагнера.