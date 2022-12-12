Спецоперация в Донецкой области. СБУ обезвредила российскую агентуру, которая наводила ракеты на школы и роддома — фото 12 декабря, 12:54 СБУ заявила, что обезвредила российскую агентуру (Фото:twitter.com/ServiceSsu)

Служба безопасности Украины заявила, что обезвредила российскую агентуру, которая наводила ракеты на школы и роддома Донецкой области.

В ведомстве рассказали, что контрразведка СБУ нейтрализовала разветвленную агентурную сеть спецслужб РФ в результате спецоперации в Донецкой области.

«Злоумышленники собирали разведданные о дислокации и перемещении подразделений Сил обороны на территории Бахмута и Торецка», — говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

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Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Кроме того, агентура передавала врагу локации электрических подстанций и социальных объектов, среди которых школы, роддома и студенческие общежития.

По информации ведомства, полученные сведения оккупанты планировали использовать для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по украинским городам.

Однако сотрудники СБУ сработали на опережение — своевременно разоблачили, задокументировали преступную деятельность и задержали участников российской агентурной группы.

Среди задержанных — трое местных жительниц, подконтрольных РФ «мдб «ДНР» завербовало после начала полномасштабного вторжения.

"Они получили российские паспорта, которые планировали использовать для выезда в страну-агрессор в случае успешного выполнения враждебных задач", - говорится в сообщении.

В СБУ рассказали, что для сбора развединформации агенты лично обходили территорию населенных пунктов и делали отметки на электронных картах. Затем полученную информацию передавали своему «связному», находящемуся во временно захваченной Горловке. А он уже «отчитывался» куратору агентурной сети. Ею оказалась заместитель руководителя подконтрольного РФ местного "мдб «ДНР».

Для коммуникации использовался заранее отработанный анонимный канал интернет-связи. Через него агенты пересылали координаты украинских объектов с материалами фото-, видеофиксации и подробным описанием.

Во время обысков по местам нахождения злоумышленниц правоохранители обнаружили:

компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами законспирированной переписки с врагом;

паспорта РФ.

Следователи СБУ сообщили трем фигуранткам о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена совершена в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к деятельности вражеской агентуры.