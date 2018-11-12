СБУ о фейковых выборах "Л/ДНР": Математика оккупантов противоречит здравому смыслу

Служба безопасности Украины обратила внимание на очередные подтверждения, что результаты фейковых выборов на оккупированном Донбассе были "нарисованы" кураторами из Кремля.

По данным украинских оперативников, учитывая обнародованные оккупационными властями "ДНР" данные о явке в более 80% (1,6 млн человек) и 408 избирательных участках, у избирателя было 18 секунд на то, чтобы проголосовать.

"За 12 часов работы на каждую из них [избирательных участков] в среднем приходится почти четыре тысячи избирателей. Опять несложная арифметика - за час, если верить "избиркомам", голосовало 326 жителей временно оккупированных территорий, то есть за 18 (!) секунд избиратель фейкового действия успевал отдать свой голос", - пояснили в СБУ.

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По данным СБУ, российские оккупационные власти "нарисовали" необходимы цифры своим марионеткам: Денису Пушилину, за которого на псевдовыборах в "ДНР" отдали свои голоса 60,9% избирателей, и Леониду Пасечнику, который на "выборах" главы "ЛНР" получил 68,4%.

"Народные псевдореспублики" продолжают удивлять своей математикой, которая противоречит здравому смыслу... Для этого фарса главное не как голосуют, а кто считает", - добавили в спецслужбе.

Напомним, что псевдовыборы "ДНР" и "ЛНР" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей проходили 11 ноября. Украина и мировое сообщество не признают результаты "выборов" в ОРДЛО. В то же время в администрации президента РФ Владимира Путина заявили, что "с пониманием" относятся к псевдовыборам.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в связи с проведением фейковых выборов.