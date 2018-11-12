12 ноября 2018, понедельник

СБУ о фейковых выборах "Л/ДНР": Математика оккупантов противоречит здравому смыслу

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СБУ: в

СБУ: в "ДНР" продолжили играть с "цифрами"

Служба безопасности Украины обратила внимание на очередные подтверждения, что результаты фейковых выборов на оккупированном Донбассе были "нарисованы" кураторами из Кремля.

По данным украинских оперативников, учитывая обнародованные оккупационными властями "ДНР" данные о явке в более 80% (1,6 млн человек) и 408 избирательных участках, у избирателя было 18 секунд на то, чтобы проголосовать.

"За 12 часов работы на каждую из них [избирательных участков] в среднем приходится почти четыре тысячи избирателей. Опять несложная арифметика - за час, если верить "избиркомам", голосовало 326 жителей временно оккупированных территорий, то есть за 18 (!) секунд избиратель фейкового действия успевал отдать свой голос", - пояснили в СБУ.

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По данным СБУ, российские оккупационные власти "нарисовали" необходимы цифры своим марионеткам: Денису Пушилину, за которого на псевдовыборах в "ДНР" отдали свои голоса 60,9% избирателей, и Леониду Пасечнику, который на "выборах" главы "ЛНР" получил 68,4%.

"Народные псевдореспублики" продолжают удивлять своей математикой, которая противоречит здравому смыслу... Для этого фарса главное не как голосуют, а кто считает", - добавили в спецслужбе.

Напомним, что псевдовыборы "ДНР" и "ЛНР" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей проходили 11 ноября. Украина и мировое сообщество не признают результаты "выборов" в ОРДЛО. В то же время в администрации президента РФ Владимира Путина заявили, что "с пониманием" относятся к псевдовыборам.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в связи с проведением фейковых выборов.

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