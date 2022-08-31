СБУ провела зачистку прифронтовых районов, нейтрализовав агентурную сеть РФ

31 августа, 10:33
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Собранные агентами сведения РФ использовала для ударов по Славянску, Бахмуту и Краматорску (Фото:СБУ)

Собранные агентами сведения РФ использовала для ударов по Славянску, Бахмуту и Краматорску (Фото:СБУ)

Сотрудники Службы безопасности Украины провели контрдиверсионную зачистку прифронтовых районов на востоке страны, нейтрализовав российскую агентурную сеть.

Как сообщается, в нее входили местные жители, завербованные для проведения разведывательно-подрывной деятельности.

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Злоумышленники действовали автономно и коммуницировали со спецслужбами РФ через связных, которыми оказались двое членов прокремлевской террористической организации «ДНР».

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Российские агенты собирали информацию о боевых позициях подразделений ВСУ и передислокации украинской военной техники в районах Славянска, Бахмута и Краматорска, фиксируя все на фото и видео.

Собранные разведданные войска РФ использовали для массированных ракетно-артиллерийских ударов и подготовки диверсий вблизи линии фронта.

Во время обысков оперативники СБУ обнаружили у коллаборантов компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами их сотрудничества с оккупантами.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Шпионаж Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Коллаборант Российская агентура Война России против Украины

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