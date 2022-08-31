СБУ провела зачистку прифронтовых районов, нейтрализовав агентурную сеть РФ
Собранные агентами сведения РФ использовала для ударов по Славянску, Бахмуту и Краматорску (Фото:СБУ)
Сотрудники Службы безопасности Украины провели контрдиверсионную зачистку прифронтовых районов на востоке страны, нейтрализовав российскую агентурную сеть.
Как сообщается, в нее входили местные жители, завербованные для проведения разведывательно-подрывной деятельности.
Злоумышленники действовали автономно и коммуницировали со спецслужбами РФ через связных, которыми оказались двое членов прокремлевской террористической организации «ДНР».
Российские агенты собирали информацию о боевых позициях подразделений ВСУ и передислокации украинской военной техники в районах Славянска, Бахмута и Краматорска, фиксируя все на фото и видео.
Собранные разведданные войска РФ использовали для массированных ракетно-артиллерийских ударов и подготовки диверсий вблизи линии фронта.
Во время обысков оперативники СБУ обнаружили у коллаборантов компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами их сотрудничества с оккупантами.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.