Рекордный показатель: СБУ заявила о нейтрализации почти 3200 российских оккупантов за неделю — видео
ЦСО Альфа ликвидировал 2146 российских военных за неделю (Фото: Скриншот видео / СБУ)
Центр спецопераций Альфа Службы безопасности Украины за неделю нейтрализовал 3198 российских военных. Это рекордный показатель для спецназовцев, говорится в сообщении СБУ в субботу, 31 октября.
Потери войск РФ достигли 2146 человек убитыми и 1052 — ранеными.
«Это рекордный показатель для наших спецназовцев по количеству пораженной живой силы противника за столь короткий период», — отмечает Служба безопасности.
21 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что российская армия потеряла 2250 военнослужащих за сутки, что стало самым высоким показателем с начала полномасштабного вторжения.
Всего за октябрь 2026 года войска РФ потеряли 49 040 человек — это самый высокий показатель за месяц с начала полномасштабной войны, сообщил Генштаб 29 октября.