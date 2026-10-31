Центр спецопераций Альфа Службы безопасности Украины за неделю нейтрализовал 3198 российских военных. Это рекордный показатель для спецназовцев, говорится в сообщении СБУ в субботу, 31 октября.

Потери войск РФ достигли 2146 человек убитыми и 1052 — ранеными.

«Это рекордный показатель для наших спецназовцев по количеству пораженной живой силы противника за столь короткий период», — отмечает Служба безопасности.

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21 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что российская армия потеряла 2250 военнослужащих за сутки, что стало самым высоким показателем с начала полномасштабного вторжения.

Всего за октябрь 2026 года войска РФ потеряли 49 040 человек — это самый высокий показатель за месяц с начала полномасштабной войны, сообщил Генштаб 29 октября.