СБУ не передавала в СМИ список 47-ми журналистов и блогеров, которым грозит покушение

В СБУ заявили, что список 47-ми журналистов - тайна следствия

Служба безопасности Украины не передавала в СМИ список из 47-ми журналистов и блогеров, которые могли стать жертвами покушения.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"СБУ никому ничего не передавала. Список - тайна следствия", - сказала она.

При этом Гитлянская не стала комментировать подлинность списка, который был обнародован одним украинским изданием, поскольку с ним не знакома.

Ранее издание Страна.ua опубликовала список из 47 журналистов и блогеров, которым угрожает смерть. Издание со ссылкой на "источник в СБУ" заявляло, что этот список организатор убийства журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман якобы передал своему "куратору Дмитрию" в контрразведке еще 21 мая 2018 года.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогло следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.

Напомним, по данным следствия, организатор убийства Бабченко Борис Герман имел в распоряжении список из более 30 человек, ликвидацию которых "заказали" российские спецслужбы. О двух он рассказал "киллеру" Бабченко Алексею Цимбалюк. Это одесский проукраинский активист и бывший сотрудник ФСБ РФ, который находился в Украине.

29 мая вечером полиция сообщила об "убийстве" Аркадия Бабченко на пороге его квартиры в Киеве. Согласно легенде, киллер выстрелил ему в спину.

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На следующий день председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что силовики инсценировали убийство Бабченко, чтобы выявить организатора заказного убийства и заказчика. По данным следствия, покушение на Бабченко заказали спецслужбы РФ.

СБУ уже задержала организатора "убийства" Бабченко, им оказался гражданин Украины "Г" Борис Львович Герман. Он планировал осуществить в Украине 30 убийств.

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Аркадий Бабченко - российский военный журналист, издатель журнала Искусство войны. В 2017 году оппозиционный к российским властям Бабченко оставил Россию и переехал сначала в Чехии, а затем в Украине.

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