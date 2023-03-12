СБУ окончательно подтвердила личность украинского военного, расстрелянного после слов «Слава Украине» 12 марта, 19:37 Александр Мациевский (Фото:СБУ)

Следователи СБУ установили, что украинским военным, которого россияне расстреляли после слов «Слава Украине!», был снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТРО Черниговской области Мациевский Александр Игоревич.

Окончательно подтвердить данные героя удалось после комплекса следственных действий, включавших общение с родными и побратимами погибшего, а также обработки фото- и видеоматериалов.

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Кроме того, СБУ получила заключение судебной портретной экспертизы, подтверждающей, что военнослужащий на видео — именно Александр Мациевский.

По данным СМИ, на момент гибели Мациевскому было 42 года: он родился 10 мая 1980 года. Жил в Нежине, раньше не имел опыта военной службы.

Сразу после начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года Мациевский пошел добровольцем в состав 163-го батальона 119-й бригады, защищавшей Черниговскую область.

С конца декабря он считался пропавшим без вести вблизи населенного пункта Красная Гора в Донецкой области.



Как удалось установить СБУ, Александр Мациевский был расстрелян 30 декабря 2022 года. Его тело вернули домой в феврале 2023 года.

В Нежине у погибшего героя остались мама, Прасковья Михайловна Демчук, и 19-летний сын.

«Это настоящий Герой, который, даже глядя в лицо смерти, продемонстрировал всему миру, что такое украинский характер и несокрушимость. Именно такие защитники сегодня защищают нашу землю, а значит, враг обязательно будет разбит. Ибо Великая Победа Украины состоит из героических поступков таких людей, как Александр Мациевский. Герою слава! Героям слава! Украине слава!» — отметил глава СБУ Василий Малюк.

Он добавил, что СБУ работает над идентификацией россиян, совершивших это кровавое преступление. Досудебное расследование осуществляется по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

«Мы сделаем все, чтобы эти изверги понесли заслуженное наказание», — подчеркнул Василий Малюк.

8 марта в 119-й бригаде территориальной обороны заявили, что считают, что на видео казни украинского пленного — именно их боец Александр Мациевский.

6 марта в Сети появилось видео, на котором российские военные в упор расстреляли безоружного украинского военного, который, вероятно, был взят в плен.



Россияне направили камеру на пленного, он произнес «Слава Украине», после чего кто-то из врагов сразу прицельно выстрелил ему в голову, а затем еще несколько раз — в тело.



По видео нельзя было четко определить, где и когда было совершено военное преступление.



В течение последней недели появлялись разные имена героя. В частности, говорили, что им является Тимофей Николаевич Шадура, военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады, который с 3 февраля считался без вести пропавшим во время боев за Бахмут. Это имя, в частности, называло и Минобороны Украины.

Позже в Минобороны призвали дождаться официального подтверждения личности погибшего.