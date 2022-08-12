СБУ идентифицировала соратника Кадырова, который похитил и пытал подростка в Киевской области

12 августа, 14:46
Когда украинские защитники начали освобождать Киевскую область, Анзор Бисаев сбежал (Фото:СБУ)

Когда украинские защитники начали освобождать Киевскую область, Анзор Бисаев сбежал (Фото:СБУ)

Сотрудники Службы безопасности Украины установили личность соратника кремлевского ставленника в Чечене Рамзана Кадырова, который пытал несовершеннолетнего украинца во время оккупации Киевской области.

Как сообщается, им оказался командир мобильного отряда особого назначения (больше известного как ОМОН) росгвардии «Ахмат» Анзор Бисаев.

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Указанный военный преступник входит в ближайшее окружение Кадырова.

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Находясь в начале марта на территории поселка Бабинцы Бучанского района, пособник чеченского диктатора вместе со своими подчиненными ворвался в один из частных домов и похитил подростка.

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Угрожая ножом и пистолетом, он потребовал от парня информацию о расположении украинских войск.

Когда же угрозы не принесли желаемого результата, его посадили в бронированный автомобиль и продолжали издевательство, применяя физическое насилие.

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Впрочем, с украинскими военными Бисаев оказался уже не таким смелым, и когда они приступили к освобождению Киевской области, он сразу же сбежал назад в РФ, где до сих пор скрывается от правосудия.

Против злоумышленника было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

После своего задержания Бисаеву предстоит провести за решеткой от восьми до 12 лет.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Киевская область Кадыровцы Рамзан Кадыров Чеченцы Военные преступления Подростки Война России против Украины

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