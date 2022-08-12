СБУ идентифицировала соратника Кадырова, который похитил и пытал подростка в Киевской области 12 августа, 14:46 Когда украинские защитники начали освобождать Киевскую область, Анзор Бисаев сбежал (Фото:СБУ)

Сотрудники Службы безопасности Украины установили личность соратника кремлевского ставленника в Чечене Рамзана Кадырова, который пытал несовершеннолетнего украинца во время оккупации Киевской области.

Как сообщается, им оказался командир мобильного отряда особого назначения (больше известного как ОМОН) росгвардии «Ахмат» Анзор Бисаев.

Указанный военный преступник входит в ближайшее окружение Кадырова.

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Находясь в начале марта на территории поселка Бабинцы Бучанского района, пособник чеченского диктатора вместе со своими подчиненными ворвался в один из частных домов и похитил подростка.

Угрожая ножом и пистолетом, он потребовал от парня информацию о расположении украинских войск.

Когда же угрозы не принесли желаемого результата, его посадили в бронированный автомобиль и продолжали издевательство, применяя физическое насилие.

Впрочем, с украинскими военными Бисаев оказался уже не таким смелым, и когда они приступили к освобождению Киевской области, он сразу же сбежал назад в РФ, где до сих пор скрывается от правосудия.

Против злоумышленника было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

После своего задержания Бисаеву предстоит провести за решеткой от восьми до 12 лет.

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