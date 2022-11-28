Отрицают существование Украины. В Тернопольской и Ивано-Франковской областях СБУ обнаружила в объектах УПЦ МП пропагандистские материалы 28 ноября, 14:56 СБУ заявила, что нашла в объектах УПЦ МП пропагандистские материалы (Фото:ssu.gov.ua)

В СБУ заявили, что нашли большое количество антиукраинских материалов во время мер безопасности на территории Почаевской духовной семинарии и Ивано-Франковской епархии УПЦ МП.

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины.

В ведомстве рассказали, что обнаружили литературу, в которой отрицается существование украинского народа, его языка, а также само право Украины на государственность, и, наоборот, отмечается, что это якобы искусственно созданное государство.

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СБУ заявила, что нашла брошюры и книги ксенофобского и ненавистнического содержания с оскорбительными выдумками о других национальностях и религиях.

«Большинство литературы — авторство российских деятелей при издательстве российских типографий», — говорится в сообщении.

Кроме того, СБУ изучает происхождение образцов символики «большого войска Донского», обнаруженной в одном из подсобных помещений Ивано-Франковской епархии УПЦ МП.

«В частности, речь идет о шевронах этого незаконного вооруженного формирования, которое в 2014 году помогло рашистам оккупировать часть Донецкой и Луганской областей», — говорится в сообщении.

Все эти вещественные доказательства являются основанием для открытия двух уголовных производств по статье 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам).

Все они направлены на соответствующие независимые экспертизы. По результатам этих исследований будут предприниматься дальнейшие процессуальные действия.

25 ноября СБУ провела контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП). В результате были обнаружены методички из Москвы, документы о российском гражданстве и удостоверения оккупантов.



Аналогичная проверка прошла и в монастырях московского патриархата в Ровенской области.



В СБУ объяснили, что данные меры были предприняты в рамках системной работы «по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине».

22 ноября СБУ пришла с проверкой в Киево-Печерскую Лавру и монастырь УПЦ МП в Ровенской области.

Это произошло после обнародования скандального видео на одном из богослужений, где прославлялась Россия.

По факту прославления «русского мира» во время богослужения московского патриархата в Киево-Печерской Лавре начато уголовное производство.

15 ноября наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел признал, что на одном из молебнов в храме люди пели песню о стране-агрессоре России, но заявил, что это не богослужебное пение. Представитель УПЦ МП архимандрит Поликарп заявил, что священник был занят и не слышал, что «эта группа активистов поет».