В руки СБУ попали списки агентов ФСБ, работавших на врага во время оккупации Херсона 16 ноября, 15:22 Агенты давали наводки на места пребывания проукраински настроенных местных жителей (Фото:СБУ)

В Херсоне обнаружили списки агентов, которые работали на российских захватчиков во время оккупации города.

Об этом в среду, 16 ноября, сообщили в Службе безопасности Украины.

Секретные документы были оставлены оккупантами во время их бегства из Херсона на территории местного гаражного кооператива.

Видео дня

Среди изъятого:

собственноручно написаны « обязательства» агентов о конфиденциальном сотрудничестве;

дела агентурного изучения;

сообщение агентов о результатах выполнения задач;

«протоколы обысков» в квартирах местных жителей.

Согласно документам, агенты российской спецслужбы давали наводки на места пребывания проукраински настроенных граждан, в том числе участников движения сопротивления.

«Выявлены задокументированные факты похищений и пыток потерпевших, а также разграбления их домов под видом проведения „обысков“. Сотрудники СБУ получили информацию о том, что пособники агрессора были завербованы кадровыми сотрудниками ФСБ, входившими в состав оперативной группы ВОГ-8. Именно ее представители занимались координацией разведывательно-подрывной и диверсионной деятельности на южном направлении», — рассказали в СБУ.

11 ноября минобороны РФ отчиталось о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ на этом направлении.

В этот же день в город вошли первые подразделения украинской армии, которые были встречены радостными толпами местных жителей.

После потери Херсона кремлевский режим заявил о готовности к мирным переговорам «без предварительных условий».

В свою очередь в МИД Украины ответили, что для этого РФ должна выполнить ряд требований, в первою очередь — вывести свои войска.