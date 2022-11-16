В руки СБУ попали списки агентов ФСБ, работавших на врага во время оккупации Херсона

16 ноября, 15:22
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Агенты давали наводки на места пребывания проукраински настроенных местных жителей (Фото:СБУ)

Агенты давали наводки на места пребывания проукраински настроенных местных жителей (Фото:СБУ)

В Херсоне обнаружили списки агентов, которые работали на российских захватчиков во время оккупации города.

Об этом в среду, 16 ноября, сообщили в Службе безопасности Украины.

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Секретные документы были оставлены оккупантами во время их бегства из Херсона на территории местного гаражного кооператива.

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Среди изъятого:

  • собственноручно написаны «обязательства» агентов о конфиденциальном сотрудничестве;
  • дела агентурного изучения;
  • сообщение агентов о результатах выполнения задач;
  • «протоколы обысков» в квартирах местных жителей.

Согласно документам, агенты российской спецслужбы давали наводки на места пребывания проукраински настроенных граждан, в том числе участников движения сопротивления.

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«Выявлены задокументированные факты похищений и пыток потерпевших, а также разграбления их домов под видом проведения „обысков“. Сотрудники СБУ получили информацию о том, что пособники агрессора были завербованы кадровыми сотрудниками ФСБ, входившими в состав оперативной группы ВОГ-8. Именно ее представители занимались координацией разведывательно-подрывной и диверсионной деятельности на южном направлении», — рассказали в СБУ.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid0odRJyu5QmpWdfUyLG5WEM48BW3ajuiqcqDXPVX6ShHcQyjqgPLQwyLMxSdKkLcchl

11 ноября минобороны РФ отчиталось о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ на этом направлении.

В этот же день в город вошли первые подразделения украинской армии, которые были встречены радостными толпами местных жителей.

После потери Херсона кремлевский режим заявил о готовности к мирным переговорам «без предварительных условий».

В свою очередь в МИД Украины ответили, что для этого РФ должна выполнить ряд требований, в первою очередь — вывести свои войска.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) ФСБ Херсон Российская агентура Война России против Украины

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