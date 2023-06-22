Дрон СБУ атаковал российских оккупантов в Херсонской области, есть «трехсотые» 22 июня, 18:47 Атака дрона СБУ по российским оккупантам (Фото:Скриншот видео СБУ / Telegram)

В четверг, 22 июня, Служба безопасности Украины поделилась видео отработки дроном по позиции оккупантов и перехватом разговора россиян, которые попали под огонь. Они получили ранения.

Об этом говорится в перехвате СБУ.

Как понятно из обнародованного видео, речь идет о позиции россиян на частично подтопленном левобережье Днепра (возле Новой Каховки).

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«Оперативная группа Главного управления СБУ в АР Крым отработала позицию россиян вблизи Херсона, когда те пытались сесть в лодку. Сотрудники СБУ зафиксировали их переговоры в момент работы дрона и мы просто не могли не поделиться с вами этой прекрасной „оперой“ раненых россиян», — говорится в сообщении.

Из переговоров оккупантов следует, что они спрашивают «коллег» о дроне, который появляется в небе, «свои» ли это. «Коллеги» захватчиков отвечают отрицательно, далее БПЛА СБУ сбрасывает два ВОГа и россияне кричат о том, что трое из них ранены, один — в тяжелом состоянии.