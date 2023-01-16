СБУ открыла уголовное дело против еще одного военного преступника из госдумы РФ 16 января, 11:26 Алексею Журавлеву грозит пожизненный срок (Фото:СБУ)

Против депутата госдумы РФ и военного преступника Алексея Журавлева открыто еще одно уголовное дело.

Об этом в понедельник, 16 января, заявили в пресс-службе СБУ.

Ранее Журавлеву уже было сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины за участие в голосовании госдумы о признании фейковой «независимости Л/ДНР».

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На этот раз против него открыто дело по:

ст. 260 — участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований;

ст. 436 — публичные призывы к агрессивной войне.

С начала полномасштабного вторжения российский депутат регулярно приезжал в временно оккупированную часть Донецкой области, где вступил в ряды террористической группировки «Пятнашка».

"Находясь в рядах оккупантов, он инспектировал временно захваченные населенные пункты и выступал одним из главных «ньюзмейкеров» Кремля, включаясь в эфиры пропагандистских телеканалов с фронта… Во время пропагандистских мероприятий Журавлев публично призвал к активизации так называемой «денацификации» и уничтожению 2 млн украинцев. Также российский депутат агитировал жителей захваченных районов Донбасса вступать в оккупационные группировки страны-агрессора", — рассказали в спецслужбе.

За указанные преступления Журавлеву грозит 15 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение.

Кроме него, уголовное дело за участие в военных преступлениях в Украине было начато также против депутата госдумы Адама Делимханова, который входит в ближайшее окружение чеченского диктатора Рамзана Кадырова.