СБУ проводит обыски на объектах УПЦ МП в трех областях Украины 2 декабря, 10:16 СБУ проводит меры безопасности на объектах УПЦ МП в трех областях (Фото:СБУ)

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП в Житомирской, Ровенской и Закарпатской областях.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В частности, речь идет о:

Свято-Николаевском мужском монастыре Хустской епархии УПЦ ( МП) на Закарпатье;

МП) на Закарпатье; Свято-Анастасиевский ставропигиальном женском монастыре ( Житомир);

Житомир); Скит Свято-Анастасиевском ставропигиальном женском монастыре ( Житомирский район);

Житомирский район); Скит Иверской иконы Божией Матери Чоповичском Афонской иконы Божией Матери женском ставропигиальном монастыре ( Житомирский район);

Житомирский район); Ровенско-Острожской епархии, Городокском женском монастыре, Свято-Георгиевском подворье, Храме всех Волынских Святых, Свято-Воскресенском храме, Свято-Успенском храме ( Ровенская область).

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Мероприятия проводятся совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.

В ведомстве добавили, что учитывая вооруженную агрессию РФ, данные мероприятия проводятся в том числе для исключения использования религиозных общин как ячейки «русского мира» и защиты населения от провокаций и террористических актов.

В СБУ заявили, что при непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений (в том числе гостиничного типа) для выявления лиц, возможно причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины и предметов, запрещенных к обращению.

1 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что СНБО поручил Госслужбе по этнополитике и свободе совести провести экспертизу устава об управлении УПЦ на наличие связи с московским патриархатом и при необходимости принять меры.

22 ноября СБУ пришла с проверкой в Киево-Печерскую Лавру и монастырь УПЦ (МП) в Ровенской области. Это произошло после публикации скандального видео с одного из богослужений, где прославляли страну-агрессора РФ. Правоохранители открыли уголовное дело.



15 ноября наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел признал, что на одном из богослужений люди пели песню о стране-агрессоре, но заявил, что это было не богослужебное пение. Представитель УПЦ МП архимандрит Поликарп заявил, что священник был занят и не слышал, что «эта группа активистов поет». Священнику после этого запретили служить литургии и сообщили о подозрении.



В СБУ объяснили, что проводят проверку в монастырях УПЦ (МП) в рамках работы «по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине».