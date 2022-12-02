СБУ проводит обыски на объектах УПЦ МП в трех областях Украины

2 декабря, 10:16
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СБУ проводит меры безопасности на объектах УПЦ МП в трех областях (Фото:СБУ)

СБУ проводит меры безопасности на объектах УПЦ МП в трех областях (Фото:СБУ)

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП в Житомирской, Ровенской и Закарпатской областях.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В частности, речь идет о:

  • Свято-Николаевском мужском монастыре Хустской епархии УПЦ ( МП) на Закарпатье;
  • Свято-Анастасиевский ставропигиальном женском монастыре ( Житомир);
  • Скит Свято-Анастасиевском ставропигиальном женском монастыре (Житомирский район);
  • Скит Иверской иконы Божией Матери Чоповичском Афонской иконы Божией Матери женском ставропигиальном монастыре (Житомирский район);
  • Ровенско-Острожской епархии, Городокском женском монастыре, Свято-Георгиевском подворье, Храме всех Волынских Святых, Свято-Воскресенском храме, Свято-Успенском храме (Ровенская область).

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Мероприятия проводятся совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.

В ведомстве добавили, что учитывая вооруженную агрессию РФ, данные мероприятия проводятся в том числе для исключения использования религиозных общин как ячейки «русского мира» и защиты населения от провокаций и террористических актов.

В СБУ заявили, что при непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений (в том числе гостиничного типа) для выявления лиц, возможно причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины и предметов, запрещенных к обращению.

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1 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что СНБО поручил Госслужбе по этнополитике и свободе совести провести экспертизу устава об управлении УПЦ на наличие связи с московским патриархатом и при необходимости принять меры.

22 ноября СБУ пришла с проверкой в Киево-Печерскую Лавру и монастырь УПЦ (МП) в Ровенской области. Это произошло после публикации скандального видео с одного из богослужений, где прославляли страну-агрессора РФ. Правоохранители открыли уголовное дело.

15 ноября наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел признал, что на одном из богослужений люди пели песню о стране-агрессоре, но заявил, что это было не богослужебное пение. Представитель УПЦ МП архимандрит Поликарп заявил, что священник был занят и не слышал, что «эта группа активистов поет». Священнику после этого запретили служить литургии и сообщили о подозрении.

В СБУ объяснили, что проводят проверку в монастырях УПЦ (МП) в рамках работы «по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине».

https://www.youtube.com/watch?v=Y_5Qzx7rLvg
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) УПЦ МП Война России против Украины

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