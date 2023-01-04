СБУ начала расследование против пропагандистки Панченко, работавшей на каналах Медведчука — нардеп

4 января, 16:00
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Диане Панченко грозит до пяти лет лишения свободы (Фото:Скриншот видео Панченко/YouTube)

Диане Панченко грозит до пяти лет лишения свободы (Фото:Скриншот видео Панченко/YouTube)

Служба безопасности Украины начала расследование против прокремлевской пропагандистки Дианы Панченко, работавшей на каналах Виктора Медведчука (NewsOne, 112 Україна и ZIK).

Об этом в среду, 4 января, сообщил нардеп из фракции Голос, первый замглави парламентского комитета по антикоррупционной политике Ярослав Юрчишин, опубликовав ответ СБУ на его депутатский запрос.

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В начале декабря Панченко заявила, что уехала во временно оккупированный РФ Донецк.

Скриншот видео Панченко/YouTube
Фото: Скриншот видео Панченко/YouTube

Кроме того, она обнародовала видео своего так называемого «интервью» с захваченными в плен российских оккупантов украинскими военными Сергеем Мироненко и Михаилом Швецом.

Скриншот видео Панченко/YouTube
Фото: Скриншот видео Панченко/YouTube
Скриншот видео Панченко/YouTube
Фото: Скриншот видео Панченко/YouTube

Согласно обнародованному Юрчишиным документу, в отношении Панченко начато уголовное производство по ч.2 ст.436−2 УК Украины (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

t.me/yar_yurchyshyn
Фото: t.me/yar_yurchyshyn

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Российская пропаганда Коллаборант Война России против Украины

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