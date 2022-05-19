СБУ заявила о масштабном хищении бронежилетов, предназначавшихся для украинской армии

19 мая, 11:55
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Как заявили в СБУ, дельцы украли более 1 тысячи бронежилетов, предназначавшихся для ВСУ (Фото:СБУ)

Как заявили в СБУ, дельцы украли более 1 тысячи бронежилетов, предназначавшихся для ВСУ (Фото:СБУ)

В Службе безопасности Украины заявили о ликвидации масштабной схемы хищения гуманитарной помощи для военнослужащих.

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Об этом в четверг, 19 мая, рассказал спикер ведомства Артем Дехтяренко.

По данным СБУ, фигуранты данного дела пытались незаконно продать более 1 тысячи бронежилетов на общую сумму более 12 млн гривен.

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«Эти средства защиты были изготовлены в Украине одной из общественных организаций и через Черкасскую военную администрацию должны были быть переданы на нужды обороны. Впрочем, вместо бесплатной передачи украинским защитникам, причастные чиновники пытались продать бронежилеты через аффилированные коммерческие структуры и сеть супермаркетов», — сообщил спикер спецслужбы.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Бронежилеты Война России против Украины

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