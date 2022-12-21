СБУ ликвидировала канал побега «уклонистов» за границу, к схемам причастны депутаты райсовета Киевской области

21 декабря, 13:27
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Задержание подозреваемых (Фото:СБУ)

Задержание подозреваемых (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины провела новую масштабную спецоперацию по ликвидации каналов незаконной переправки за границу украинских граждан призывного возраста. К незаконной схеме причастны депутаты районного совета Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Благодаря оперативному реагированию СБУ удалось предотвратить побег за границу более сотни «уклонистов».

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Организаторы нелегальных трафиков предлагали потенциальным призывникам выехать за пределы Украины под видом волонтеров или попытаться обойти контрольно-пропускные пункты.

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Стоимость таких услуг составляла от 4 тыс. дол. Сумма зависела от региона проживания и срочности выезда.

Задержание подозреваемой (Фото: СБУ)
Задержание подозреваемой / Фото: СБУ

Во время комплексных мероприятий в Киевской области разоблачена местная жительница, которая «регистрировала» своих клиентов как представителей местной благотворительной организации.

Затем вносила недостоверные сведения в систему Шлях.

Для этого использовала собственные связи, в том числе среди представителей депутатского корпуса одного из районных советов Киевской области.

Организатору преступной схемы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Еще одна схема нелегальной миграции ликвидирована в Одесской области. К ее организации причастна международная преступная группировка.

Злоумышленники скрыто переправляли лиц призывного возраста в Евросоюз вне установленных пунктов пропуска.

Своим заказчикам предоставляли детальный план перемещения через природные ландшафты и местную инфраструктуру.

Следующий канал нелегального выезда в ЕС проходил через Молдову.

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Для поиска «клиентов» его организаторы использовали специально созданный Telegram-канал. В дальнейшем злоумышленники планировали вывезти «уклонистов» за границу на собственном автомобиле.

Были открыты уголовные производства по ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов); ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Расследование продолжается.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Мобилизация Служба безопасности Украины (СБУ) Призыв Призывной возраст Уклонение от мобилизации Уклонение от службы Война России против Украины

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