СБУ ликвидировала канал побега «уклонистов» за границу, к схемам причастны депутаты райсовета Киевской области 21 декабря, 13:27 Задержание подозреваемых (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины провела новую масштабную спецоперацию по ликвидации каналов незаконной переправки за границу украинских граждан призывного возраста. К незаконной схеме причастны депутаты районного совета Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Благодаря оперативному реагированию СБУ удалось предотвратить побег за границу более сотни «уклонистов».

Организаторы нелегальных трафиков предлагали потенциальным призывникам выехать за пределы Украины под видом волонтеров или попытаться обойти контрольно-пропускные пункты.

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Стоимость таких услуг составляла от 4 тыс. дол. Сумма зависела от региона проживания и срочности выезда.

Задержание подозреваемой / Фото: СБУ

Во время комплексных мероприятий в Киевской области разоблачена местная жительница, которая «регистрировала» своих клиентов как представителей местной благотворительной организации.

Затем вносила недостоверные сведения в систему Шлях.

Для этого использовала собственные связи, в том числе среди представителей депутатского корпуса одного из районных советов Киевской области.

Организатору преступной схемы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Еще одна схема нелегальной миграции ликвидирована в Одесской области. К ее организации причастна международная преступная группировка.

Злоумышленники скрыто переправляли лиц призывного возраста в Евросоюз вне установленных пунктов пропуска.

Своим заказчикам предоставляли детальный план перемещения через природные ландшафты и местную инфраструктуру.

Следующий канал нелегального выезда в ЕС проходил через Молдову.

Для поиска «клиентов» его организаторы использовали специально созданный Telegram-канал. В дальнейшем злоумышленники планировали вывезти «уклонистов» за границу на собственном автомобиле.

Были открыты уголовные производства по ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов); ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Расследование продолжается.